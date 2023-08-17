«И мы, и они знают, и все ждут»: что известно о немецкой дороге на дне Каховского водохранилища

Со дна Каховского водохранилища могла вынырнуть немецкая дорога, по которой фашистские захватчики во время Второй мировой перебирались на другой берег.

После того как Каховское море окончательно обмелело, историки начали искать дорогу, которую проложили немецкие захватчики во время Второй мировой, чтобы ездить между берегами Днепра. Некоторые убеждены, что эту переправу можно было бы использовать для переброски силы и техники на оккупированные территории.

Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко рассказал в программе ВасильевГорстро на 11 канале.

По словам Евтушенко, и мы, и россияне об этом пути знаем.

Это немного другая территория. Это дорога, о которой уже знают россияне. Они и с дронов это могут видеть, да и с берега. Это путь, который использовался немцами во время Второй мировой войны для перехода с левого берега на правый. По ней шла как живая сила, так и броня, – рассказал Евтушенко

Чиновник утверждает, что этот путь прочен и имеет хорошее основание. Однако два моста, которые были на дороге, не сохранились. Евтушенко отметил, что обмеление водохранилища открыло окно возможностей для обеих сторон, поэтому каждый ожидает действия других.

Оба берега мощно заминированы, поэтому вряд ли получится так просто перебраться на другую сторону. Евтушенко говорит, что военные все знают и разберутся без посторонних советов.

Но это военная область – военные сами о ней заговорят, когда придет время, – прокомментировал начальник РВА

Напомним, ранее мы писали, что казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью – в сети опубликовали новые фото обмелевшего Каховского водохранилища.

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