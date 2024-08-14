Взяла на руки и бросила на землю: в Днепре женщина травмировала собаку, потому что та «метила» кусты

В Днепре на Рабочей произошел скандал.

В местных Telegram-каналах распространилось видео скандала между двумя женщинами. Под публикацией добавила описание автор и рассказала детали инцидента, произошедшего с ней вчера на улице Рабочей в Днепре.

Женщина пишет, что как всегда выгуливала свою собачку, как вдруг к ней подошла прохожая. Последняя устроила конфликт, отмечая, что собака якобы «не имеет права» справлять нужды на местном кусте.

Вдруг прохожая взяла маленькую собаку на руки и швырнула ее на землю. После этого напала на владелицу животного, схватив ее за волосы.

К счастью, к месту приближался муж пострадавшей с другой собакой. Когда нападавшая это заметила, стала убегать. В тот момент горожанка и записала видео, на котором продолжается ссора, во время которой прохожая сказала, что на самом деле собаку она просто «подвинула в сторону», а не швыряла.

В каком состоянии собачка – неизвестно. Вероятно, ситуация обошлась для нее испугом.

Напомним, в Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в беспризорную собаку: комментарий полиции.

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