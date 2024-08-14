Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Взяла на руки и бросила на землю: в Днепре женщина травмировала собаку, потому что та «метила» кусты

Сегодня 10:10
просмотров

В Днепре на Рабочей произошел скандал.

Новости Днепра про Взяла на руки и бросила на землю: в Днепре женщина травмировала собаку, потому что та

В местных Telegram-каналах распространилось видео скандала между двумя женщинами. Под публикацией добавила описание автор и рассказала детали инцидента, произошедшего с ней вчера на улице Рабочей в Днепре.

Женщина пишет, что как всегда выгуливала свою собачку, как вдруг к ней подошла прохожая. Последняя устроила конфликт, отмечая, что собака якобы «не имеет права» справлять нужды на местном кусте.

Вдруг прохожая взяла маленькую собаку на руки и швырнула ее на землю. После этого напала на владелицу животного, схватив ее за волосы.

К счастью, к месту приближался муж пострадавшей с другой собакой. Когда нападавшая это заметила, стала убегать. В тот момент горожанка и записала видео, на котором продолжается ссора, во время которой прохожая сказала, что на самом деле собаку она просто «подвинула в сторону», а не швыряла.

Новости Днепра про Взяла на руки и бросила на землю: в Днепре женщина травмировала собаку, потому что та

Кадр по видео и рассказ автора

В каком состоянии собачка – неизвестно. Вероятно, ситуация обошлась для нее испугом.

Напомним, в Днепре на Исполкомовской мужчина стрелял в беспризорную собаку: комментарий полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про Взяла на руки и бросила на землю: в Днепре женщина травмировала собаку, потому что та Українська Новости Днепра про Взяла на руки и бросила на землю: в Днепре женщина травмировала собаку, потому что та Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Имеет короткие волосы: в Кривом Роге разыскивают 12-летнюю девочку
    Новости Днепра
    Сегодня 09:29
    Имеет короткие волосы: в Кривом Роге разыскивают 12-летнюю девочку

    Полиция Кривого Рога разыскивает 12-летнюю Карину Голенко.

    Ушел в супермаркет и не вернулся: в Каменском пропал 9-летний мальчик
    Новости Днепра
    Сегодня 09:06
    Ушел в супермаркет и не вернулся: в Каменском пропал 9-летний мальчик

    Полиция Каменского разыскивает 9-летнего Никиту Почтаренко.

    В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть
    Новости Днепра
    Сегодня 08:39
    В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть

    В Днепре показали, как будет выглядеть сквер "Чижик" после реконструкции.

    В Кривом Роге мужчина во время застолья напал с ножом на товарища: подробности от полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    В Кривом Роге мужчина во время застолья напал с ножом на товарища: подробности от полиции

    Правоохранители задержали подозреваемого.

    Последние новости

    Имеет короткие волосы: в Кривом Роге разыскивают 12-летнюю девочку
    Имеет короткие волосы: в Кривом Роге разыскивают 12-летнюю девочку

    Полиция Кривого Рога разыскивает 12-летнюю Карину Голенко.

    Сегодня 09:29
    1
    просмотров
    Ушел в супермаркет и не вернулся: в Каменском пропал 9-летний мальчик
    Ушел в супермаркет и не вернулся: в Каменском пропал 9-летний мальчик

    Полиция Каменского разыскивает 9-летнего Никиту Почтаренко.

    Сегодня 09:06
    6
    просмотров
    В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть
    В Днепре планируют реконструировать почти не менявшийся с советских времен сквер: как будет выглядеть

    В Днепре показали, как будет выглядеть сквер "Чижик" после реконструкции.

    Сегодня 08:39
    2
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина во время застолья напал с ножом на товарища: подробности от полиции
    В Кривом Роге мужчина во время застолья напал с ножом на товарища: подробности от полиции

    Правоохранители задержали подозреваемого.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине в результате масштабного пожара в доме пострадал мужчина
    На Днепропетровщине в результате масштабного пожара в доме пострадал мужчина

    В Криворожском районе горел частный дом.

    Сегодня 07:35
    1
    просмотров
    В Днепре 14 августа отключат свет на десяти улицах: адреса
    В Днепре 14 августа отключат свет на десяти улицах: адреса

    Некоторые днепряне снова останутся без света.

    Сегодня 07:01
    7
    просмотров
    Погода на 14 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 14 августа: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Новомосковском районе горел лес
    В Новомосковском районе горел лес

    В Новомосковском районе произошел лесной пожар.

    Вчера 21:59
    2
    просмотров
    В Украине хотят объединить два школьных предмета: какие именно
    В Украине хотят объединить два школьных предмета: какие именно

    Два предмета могут быть объединены в один курс.

    Вчера 21:26
    3
    просмотров
    В СБУ заявили, что за убийством Фарион могли стоять российские спецслужбы
    В СБУ заявили, что за убийством Фарион могли стоять российские спецслужбы

    СБУ предполагает, что в убийстве Фарион были причастны спецслужбы РФ.

    Вчера 20:37
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх