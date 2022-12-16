Взрывы вблизи Каменского: мэр города прокомментировал ситуацию

В Днепропетровской области слышали взрывы.

Около 8 часов утра в Днепре и области объявили воздушную тревогу. По состоянию на 9:00 взрывы слышали в Каменском и Днепре.

Мэр Каменского Андрей Билоусов прокомментировал эту информацию. По его словам, работают воздушные силы. Пока информации о разрушении не поступало.

Без света левобережная и частично правобережная часть Каменского.

О взрывах в Днепре официальной информации нет.

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