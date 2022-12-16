Взрывы вблизи Каменского: мэр города прокомментировал ситуацию

Около 8 часов утра в Днепре и области объявили воздушную тревогу. По состоянию на 9:00 взрывы слышали в Каменском и Днепре.
Мэр Каменского Андрей Билоусов прокомментировал эту информацию. По его словам, работают воздушные силы. Пока информации о разрушении не поступало.
Без света левобережная и частично правобережная часть Каменского.
О взрывах в Днепре официальной информации нет.Яна Юхименко
Автор:
Российские оккупанты выискивают слабые места в обороне наших воинов на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также враг продолжает строить линию обороны на границе с Крымом.
7-летний мальчик остался сиротой.
Из-за сегодняшних ударов Днепропетровская область полностью обесточена.
После очередного ракетного обстрела Днепр снова погрузился в темноту.
Елена Зеленская прокомментировала удар по родному городу.
Число погибших в результате утреннего удара увеличилось.
Одну из ракет, сегодня летевшую на Киев, сбили с обычного пулемета.
После утреннего обстрела вся область была обесточена.
Днепрянин Иван Зыблий разработал тест-систему, оценивающую состояние обоняния пациентов после COVID-19.
Рф продолжает свой ракетный террор в отношении украинской энергосистемы, и это утро на Днепропетровщине не стало исключением. В результате, у людей снова началась паника, поэтому на АЗС стали образовываться длинные очереди.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!