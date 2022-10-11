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Взрывы в разных районах Днепропетровщины: все что известно

Сегодня 11:47
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Угроза новых ракетный ударов.

В нескольких районах Днепропетровщины утром 11 октября слышны взрывы.

О работе ПВО сообщали в Кривом Роге. Утром начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в сторону города есть запуски крылатых ракет.

Новости Днепра про Взрывы в разных районах Днепропетровщины: все что известно

Около 11 часов горожане слышали взрыв. Предварительно – работа противовоздушной обороны. В небе видны характерные следы.

Около 11:40 слышен второй взрыв. Вилкул подтвердил информацию о работе ПВО.

Новости Днепра про Взрывы в разных районах Днепропетровщины: все что известно

В Павлограде тоже слышали взрывы. Информацию подтвердили в горсовете. И призывали не паниковать и ждать официальной информации.

Новости Днепра про Взрывы в разных районах Днепропетровщины: все что известно

Жители Павлограда сообщают о черном дыме в одном из районов города. Скорее всего, ракета таки куда-то попала. Ждем информацию от ОВА.

Новости Днепра про Взрывы в разных районах Днепропетровщины: все что известно

Ранее взрывы были слышны в пригороде Днепра. Сообщается, что сбили дрон-камикадзе, но официального подтверждения пока нет. Будьте осторожны.

Кроме того, Николай Лукашук сообщается, что угроза все еще есть, поэтому лучше находитесь подальше от окон, а лучше перейдите в укрытие.

Новости Днепра про Взрывы в разных районах Днепропетровщины: все что известно

Работа ППО в Днепре

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