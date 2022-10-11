Взрывы в разных районах Днепропетровщины: все что известно

Угроза новых ракетный ударов.

В нескольких районах Днепропетровщины утром 11 октября слышны взрывы.

О работе ПВО сообщали в Кривом Роге. Утром начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в сторону города есть запуски крылатых ракет.

Около 11 часов горожане слышали взрыв. Предварительно – работа противовоздушной обороны. В небе видны характерные следы.

Около 11:40 слышен второй взрыв. Вилкул подтвердил информацию о работе ПВО.

В Павлограде тоже слышали взрывы. Информацию подтвердили в горсовете. И призывали не паниковать и ждать официальной информации.

Жители Павлограда сообщают о черном дыме в одном из районов города. Скорее всего, ракета таки куда-то попала. Ждем информацию от ОВА.

Ранее взрывы были слышны в пригороде Днепра. Сообщается, что сбили дрон-камикадзе, но официального подтверждения пока нет. Будьте осторожны.

Кроме того, Николай Лукашук сообщается, что угроза все еще есть, поэтому лучше находитесь подальше от окон, а лучше перейдите в укрытие.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: