Взрывы в разных районах Днепропетровщины: все что известно

В нескольких районах Днепропетровщины утром 11 октября слышны взрывы.
О работе ПВО сообщали в Кривом Роге. Утром начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в сторону города есть запуски крылатых ракет.
Около 11 часов горожане слышали взрыв. Предварительно – работа противовоздушной обороны. В небе видны характерные следы.
Около 11:40 слышен второй взрыв. Вилкул подтвердил информацию о работе ПВО.
В Павлограде тоже слышали взрывы. Информацию подтвердили в горсовете. И призывали не паниковать и ждать официальной информации.
Жители Павлограда сообщают о черном дыме в одном из районов города. Скорее всего, ракета таки куда-то попала. Ждем информацию от ОВА.
Ранее взрывы были слышны в пригороде Днепра. Сообщается, что сбили дрон-камикадзе, но официального подтверждения пока нет. Будьте осторожны.
Кроме того, Николай Лукашук сообщается, что угроза все еще есть, поэтому лучше находитесь подальше от окон, а лучше перейдите в укрытие.
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