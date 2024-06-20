Взрывы в Днепре и области 20 июня: что известно сейчас

Тревогу ночью 20 июня объявили около 23:33, перед этим Воздушные Силы ВС Украины сообщили о движении шахедов из Херсона в северо-западном направлении. В 01:53 предупредили о ракетной опасности.
Жители Днепра услышали по меньшей мере два взрыва.
За минуту до второго Воздушные Силы сообщили, что в направлении Днепра и Запорожья летит ракета.
Отбой объявили в 06.01.
Первые детали последствий опубликовали в Telegram Укрэнерго, сообщая о том, что вражеские беспилотники нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины, среди них – Днепропетровщина.
Кроме того, в Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины была опубликована дополнительная информация:
В ночь на 20 июня 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed», говорится в сообщении.
Основным направлением удара врага была Днепропетровщина.
ПВО работало по Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. За ночь сбили 5 ракет и 27 беспилотников.
Относительно последствий атаки врага ожидаем официальную информацию от ОВА.
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