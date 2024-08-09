Взрывы ночью 9 августа в Днепре: официальная информация от ОВА

В области сработало ПВО.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился официальной информацией о взрывах, которые слышали днепряне в ночь на 9 августа.

Ночью бойцы ПВК «Восток» уничтожили над областью два шахеда. Спасибо за работу, — говорится в сообщении в Telegram-канале главы ОВА.

К сожалению, враг снова атаковал Никопольщину, совершив почти полтора десятка атак прошлым вечером 8 августа и утром 9 августа.

Бил артиллерией и дронами-камикадзе по районному центру, Мировской, Марганецкой и Покровской общин.

Изуродованная инфраструктура. Люди не пострадали, – отметил Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области враг начал применять зажигательные боеприпасы с термитом.

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