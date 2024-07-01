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  • «Взрывной волной выбросило с кровати»: жители Днепра вспоминают о ночных событиях

«Взрывной волной выбросило с кровати»: жители Днепра вспоминают о ночных событиях

Сегодня 14:48
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Днепряне поделились своими эмоциями относительно минувшей беспокойной ночи.

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Жители Днепра, оказавшиеся в эпицентре взрыва, рассказали о том, как пережили эту ночь.

По словам днепрян, взрыв прогремел одновременно с воздушной тревогой. После него покоя в Днепре уже не было. Жители массива, на который пришелся удар, с дрожью вспоминают о ночных событиях.

Викторию взрывной волной отбросило на детскую кроватку. Сын, которому нет еще двух лет, изрядно испугался. Целый час женщина не могла успокоить малыша.

До сих пор трясет Екатерину с Полиной. Женщина и ребенок только что вернулись из-за границы, куда уехали от войны. Хотели навестить близких, а оказались в самом аду.

Все, что помнит Людмила – окровавленный муж. Его порубило стеклом, летевшим из окон собственного дома.

Со страшными звуками студентка Маргарита бросилась бежать по лестнице вниз. Вместе с тем заглядывала к соседям по общежитию. Спрашивала, все ли в порядке. Выбравшись два года назад из оккупированного Энергодара, она рассчитывала на покой. Но…

Среди изуродованного врагом 80 частных домов и 19 многоэтажек. Избиты 2 учебных заведения и амбулатория. Задело магазины, аптеку и авто.

Напомним, ранее мы писали, как изнутри выглядит супермаркет изуродованный во время ракетной атаки на Днепр 1 июля.

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