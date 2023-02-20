Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции

Сегодня 10:59
просмотров

В Днепре 19 февраля в супермаркете АТБ по улице Марии Лисиченко в камере хранения заметили подозрительную сумку.

Новости Днепра про Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции

Сотрудники АТБ осмотрели ее и заметили внутри пакет с подозрительным предметом, похожим на взрывчатку. Устройство было обмотано скотчем, а рядом с ним были гайки и стакан с веществом растительного происхождения.

На место инцидента вызвали правоохранителей.

Отмечается, что на следующий день в магазин вернулся мужчина, оставивший сумку. 32-летний днепрянин рассказал, что он автомеханик, этот предмет ему не принадлежит, он забрал сумку из машины, которую сейчас ремонтирует. Правоохранители разыскали владельца сумки.

Как нам сообщили в полиции, по указанному факту следователи отделения полиции №2 открыли уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Новости Днепра про Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полицииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В АТБ в Днепре в камере хранения оставили сумку с самодельной взрывчаткой и патронами
    Новости Днепра
    Сегодня 10:19
    В АТБ в Днепре в камере хранения оставили сумку с самодельной взрывчаткой и патронами

    В Днепре в супермаркете оставили самодельную взрывчатку.

    Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет
    Новости Днепра
    Сегодня 10:15
    Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

    В понедельник, 20 февраля, в Днепре и области не будут…

    Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына
    Новости Днепра
    Вчера 18:57
    Вблизи Бахмута погиб 48-летний защитник из Каменского: без отца осталось два сына

    В Донецкой области погиб боец из Каменского.

    Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме
    Новости Днепра
    Вчера 17:36
    Модель из Кривого Рога вошла в ТОП-20 на престижном конкурсе красоты во Вьетнаме

    Модель Кривого Рога представила Украину на престижном конкурсе.

    Последние новости

    Байден приехал в Киев: что известно
    Байден приехал в Киев: что известно

    Джо Байден был замечен в Киеве.

    Сегодня 11:54
    просмотров
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта

    8 марта 2023 года выпадает на среду. Этот день должен быть выходным.

    Сегодня 11:44
    1
    просмотров
    Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)
    Вблизи Днепра вспыхнуло здание в садоводческом обществе (ФОТО)

    Под Днепром произошел пожар.

    Сегодня 10:55
    просмотров
    В АТБ в Днепре в камере хранения оставили сумку с самодельной взрывчаткой и патронами
    В АТБ в Днепре в камере хранения оставили сумку с самодельной взрывчаткой и патронами

    В Днепре в супермаркете оставили самодельную взрывчатку.

    Сегодня 10:19
    просмотров
    Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет
    Важно: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

    В понедельник, 20 февраля, в Днепре и области не будут выключать свет.

    Сегодня 10:15
    0
    просмотров
    Спортсмен с Днепропетровщины стал чемпионом Украины по гребле
    Спортсмен с Днепропетровщины стал чемпионом Украины по гребле

    От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Украинские защитники за сутки уничтожили самолет и более 800 окупантов
    Украинские защитники за сутки уничтожили самолет и более 800 окупантов

    Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепропетровской области разыскивают 12-летнего Эдуарда Зимовца
    В Днепропетровской области разыскивают 12-летнего Эдуарда Зимовца

    19 февраля в полицию обратилась мать 12-летнего Эдуарда Зимовца и сообщила, что ее сын исчез. Два дня назад мальчик ушел из дома в поселке городского типа Илларионово Синельниковского района и не вернулся. Где он может находиться сейчас, неизвестно.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    У Днепра есть достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности.
    У Днепра есть достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности.

    Укрэнерго не прогнозирует дефицит мощности и в ближайшие дни. В настоящее время есть возможность покрыть потребление существующим производством электроэнергии нашими электростанциями.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 20 февраля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт Днепра 20 февраля

    В понедельник, 20 февраля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх