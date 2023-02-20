Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции

В Днепре 19 февраля в супермаркете АТБ по улице Марии Лисиченко в камере хранения заметили подозрительную сумку.

Сотрудники АТБ осмотрели ее и заметили внутри пакет с подозрительным предметом, похожим на взрывчатку. Устройство было обмотано скотчем, а рядом с ним были гайки и стакан с веществом растительного происхождения.

На место инцидента вызвали правоохранителей.

Отмечается, что на следующий день в магазин вернулся мужчина, оставивший сумку. 32-летний днепрянин рассказал, что он автомеханик, этот предмет ему не принадлежит, он забрал сумку из машины, которую сейчас ремонтирует. Правоохранители разыскали владельца сумки.

Как нам сообщили в полиции, по указанному факту следователи отделения полиции №2 открыли уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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