Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции

Сотрудники АТБ осмотрели ее и заметили внутри пакет с подозрительным предметом, похожим на взрывчатку. Устройство было обмотано скотчем, а рядом с ним были гайки и стакан с веществом растительного происхождения.
На место инцидента вызвали правоохранителей.
Отмечается, что на следующий день в магазин вернулся мужчина, оставивший сумку. 32-летний днепрянин рассказал, что он автомеханик, этот предмет ему не принадлежит, он забрал сумку из машины, которую сейчас ремонтирует. Правоохранители разыскали владельца сумки.
Как нам сообщили в полиции, по указанному факту следователи отделения полиции №2 открыли уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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