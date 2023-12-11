Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали

В Воздушном командовании «Схід» сообщили, что еще одну ракету сбили в Запорожской области. Также ранее еще одну Х-59 сбили в Криворожском районе.

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, взрывы, которые слышали жители Днепровского района к вечеру, – это работа нашей ПВО.

В центре Днепра бродил парень в чудо-обуви.

В Днепре задержали "закладчицу", которая за один день заныкала 40…

Несмотря ни на что, горожане покупают елки.

Как жителям Днепра оформить пенсию по инвалидности: инструкция Жители Днепра, потерявшие здоровье, имеют право на получение пенсии по инвалидности. Ее выплачивают независимо от того, когда была получена травма, приведшая к полной или частичной потере трудоспособности. Но для такого вида выплаты важно иметь хотя бы минимальный страховой стаж. Размер… 3 просмотров