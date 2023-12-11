Взрыв в Днепре вечером 11 декабря: появились детали

В последнюю воздушную тревогу жители Днепра слышали звук взрыва.
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, взрывы, которые слышали жители Днепровского района к вечеру, – это работа нашей ПВО.
В Воздушном командовании «Схід» сообщили, что еще одну ракету сбили в Запорожской области. Также ранее еще одну Х-59 сбили в Криворожском районе.
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