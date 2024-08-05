Взрыв в Днепре ночью 5 августа: подробности от ОВА

В области сработало ПВО.

В ночь на 5 августа, во время воздушной тревоги около 00:20, некоторые днепряне слышали взрыв.

Тревога началась в 22:31. Перед этим Воздушные Силы сообщили об угрозе ударных БПЛА в Днепропетровской области.

В 23:46 Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении беспилотников на западе Днепропетровской области.

Отбой объявили в 04.12. По состоянию на 08.30 все спокойно.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили над областью 2 шахеда.

Напомним, этой ночью враг попал по Днепропетровщине артиллерией и дронами камикадзе: пострадали два человека

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