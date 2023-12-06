Взрыв в Днепре 6 декабря: в ОВА сообщили детали

К вечеру в Днепре слышали звуки взрывов.

В Воздушных силах ВСУ перед взрывом сообщали о пролете ракеты в сторону города. Впоследствии был слышен громкий звук.

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, это была работа ПВО.

Вечером в Днепровском районе раздался взрыв. По враждебной цели работала наша ПВО. Защитники из ПВК «Схід» сбили ракету. Спасибо, что оберегаете небо! – написал он в своем телеграмм-канале.

Информацию подтвердили также в воздушном командовании Схід. По данным военных, это была крылатая ракета х-59.

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