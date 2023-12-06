Взрыв в Днепре 6 декабря: в ОВА сообщили детали

В Воздушных силах ВСУ перед взрывом сообщали о пролете ракеты в сторону города. Впоследствии был слышен громкий звук.
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, это была работа ПВО.
Вечером в Днепровском районе раздался взрыв. По враждебной цели работала наша ПВО. Защитники из ПВК «Схід» сбили ракету. Спасибо, что оберегаете небо! – написал он в своем телеграмм-канале.
Информацию подтвердили также в воздушном командовании Схід. По данным военных, это была крылатая ракета х-59.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в четверг, 7 декабря, не будет отопления.
В Днепре из-за циклона из Турции ожидают снегопад.
В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи».…
Тревога продолжается, будьте в безопасных местах!
В Днепре в четверг, 7 декабря, не будет отопления.
В Днепре из-за циклона из Турции ожидают снегопад.
В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи». Оно расположено возле памятника Полю. Открытый в 1980-х годах пивбар сразу стал любимым местом времяпровождения футбольных фанатов и любителей играть в карты. Свое название бар получил из-за необычного оформления: столы…
Тревога продолжается, будьте в безопасных местах!
Нужна ваша помощь!
5 декабря в Днепре начали открываться первые елочные базары.
В Днепре задержан азербайджанец, который ходил с поддельным паспортом на чужое имя.
Но есть нюанс – в нем не поплаваешь.
В телеграм-каналах распространяют фейковую акцию от "Новой почты".
С 2024 года для работающих жителей Днепра и всех украинцев постепенно увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!