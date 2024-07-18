Взрыв в Днепре 18 июля: подробности от ОВА

Сегодня около 10:30 днепряне услышали взрыв.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над Днепропетровской областью силы ПВО сбили вражеский разведывательный БПЛА.
Напомним, сегодня мы писали, что ночью в Днепре во время тревоги слышали взрывы: появились подробности от ОВА.
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