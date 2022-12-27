Взрыв на аэродроме Энгельс-2 сорвал новый массированный удар РФ по Украине — Арестович

Он сказал, что, по предварительной информации, на авиабазе был полностью уничтожен «пункт управления полетами вместе со всей дежурной сменой».
«Почему-то в очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе… Десять самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы — от греха подальше. Может быть, даже поэтому не состоялся удар. Не исключено. Он был готов на сегодня», — считает он.
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