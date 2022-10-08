Взорвавшийся на мине комбайнер и дроны-камикадзе в Никополе: как прошел день на Днепропетровщине

Мужчина чудом выжил.

Произошло это вблизи села Большая Костромка Криворожского района. Комбайнер наехал на российскую мину и чудом не погиб. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Аграрий собирал урожай подсолнечника. Взрывом у комбайна повредило колесо, водитель не пострадал.

На месте спасатели обнаружили и другие взрывоопасные предметы. Николай Лукашук призывает всех граждан быть максимально внимательными и осмотрительными. Если увидели подозрительные предметы – вызывайте полицию и сотрудников ГСЧС.

Українська Русский

Автор: