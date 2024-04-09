Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин

В Украине заработало приложение для женщин, страдающих от насилия.
Такое приложение полезно в тех случаях, когда женщина в опасности имеет доступ к телефону, но по определенным причинам не может позвонить в полицию или вслух попросить о помощи.
В приложении есть кнопка SOS без вызова. Полиция приедет по геолокации или указанному при регистрации адресу. Наружный интерфейс приложения замаскирован под обычное приложение в телефоне женщины.
Кнопка вызова полиции, полезная информация и контакты других служб помощи доступны только в скрытом интерфейсе.
Доступ к приложению происходит через чат в телеграме. Приложение создано в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Украины и Национальной полицией при поддержке правительства Великобритании.
Воспользоваться ботом можно ТУТ.
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