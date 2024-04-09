Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин

Приложение, где можно вызвать полицию без звонка, было запущено в Украине.

В Украине заработало приложение для женщин, страдающих от насилия.

Такое приложение полезно в тех случаях, когда женщина в опасности имеет доступ к телефону, но по определенным причинам не может позвонить в полицию или вслух попросить о помощи.

В приложении есть кнопка SOS без вызова. Полиция приедет по геолокации или указанному при регистрации адресу. Наружный интерфейс приложения замаскирован под обычное приложение в телефоне женщины.

Кнопка вызова полиции, полезная информация и контакты других служб помощи доступны только в скрытом интерфейсе.

Доступ к приложению происходит через чат в телеграме. Приложение создано в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Украины и Национальной полицией при поддержке правительства Великобритании.

Воспользоваться ботом можно ТУТ.

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