Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин

Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин

Сегодня 19:17
просмотров

Приложение, где можно вызвать полицию без звонка, было запущено в Украине.

Новости Днепра про Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин

В Украине заработало приложение для женщин, страдающих от насилия.

Такое приложение полезно в тех случаях, когда женщина в опасности имеет доступ к телефону, но по определенным причинам не может позвонить в полицию или вслух попросить о помощи.

В приложении есть кнопка SOS без вызова. Полиция приедет по геолокации или указанному при регистрации адресу. Наружный интерфейс приложения замаскирован под обычное приложение в телефоне женщины.

Кнопка вызова полиции, полезная информация и контакты других служб помощи доступны только в скрытом интерфейсе.

Доступ к приложению происходит через чат в телеграме. Приложение создано в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Украины и Национальной полицией при поддержке правительства Великобритании.

Воспользоваться ботом можно ТУТ.

Читайте также:

Новости Днепра про Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщинУкраїнська Новости Днепра про Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщинРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты
    На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты

    На водохранилище у Днепра массовый мор рыбы.

    Сегодня 20:09
    4
    просмотров
    Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц
    Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц

    В Днепре дерусифицируют еще ряд улиц.

    Сегодня 18:38
    3
    просмотров
    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма
    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма

    Американская студия Netflix ведет переговоры о создании четырехсерийного мини-сериала по мотивам киноленты «Довбуш». Подробности переговоров от режиссера фильма Санина.

    Сегодня 18:15
    3
    просмотров
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

    Во второй половине XIX века город стремительно разрастался. В поисках лучшей жизни сюда съезжалось все больше людей и территориальные границы Екатеринослава расширялись. Активно расширялись границы города, появлялись новые слободки.

    Сегодня 17:59
    4
    просмотров
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

    В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.

    Сегодня 17:37
    6
    просмотров
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)

    Ручная нутрия приплыла к скверу Прибрежному.

    Сегодня 17:27
    3
    просмотров
    По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)
    По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)

    Днепр удивляет.

    Сегодня 16:49
    3
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина с пистолетом бросался под автомобили
    В Кривом Роге мужчина с пистолетом бросался под автомобили

    В Кривом Роге мужчина выбежал на дорогу и размахивал пистолетом.

    Сегодня 15:52
    2
    просмотров
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области

    В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.

    Сегодня 15:46
    3
    просмотров
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ

    Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также футбольным клубам "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер" статут критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

    Сегодня 15:13
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх