Вытащил товарища и передал маме, чтобы похоронила: военный, которого спасли в Днепре, рассказал об ужасах войны

К сожалению, борьба украинских военных, получивших ранения, не заканчивается тогда, когда их выписывают из больницы. Об ужасе войны и ее последствиях рассказал главный врач одной из больниц Днепра.
Военные, под ногами которых рвутся мины, часто испытывают чувство постоянного напряжения, нарушение сна, чувствуют головную боль и головокружение. Это все последствия военных действий, с которыми приходится бороться бойцам.
30-летний Виктор родом из Хмельнитчины. В результате взрыва получил тяжелое ранение — на голове разошлись швы на костях черепа. В состоянии комы его доставили в днепровскую больницу. В реанимации удалось стабилизировать физическое состояние, но тревога осталась.
Виктор рассказывал медикам, как вытащил парня из-под завалов и передал матери, чтобы она могла его похоронить, как останавливал кровотечение турникетами. Бойцу постоянно снился сон, что погибший парень благодарил его и просил побыть немного вместе.
Сейчас все нормализовалось. Спит 8 часов, хороший аппетит. Думает о женщине и детях, очень хочет домой. Таких историй тысячи, и они нуждаются в правильном всестороннем подходе и лечении, — отметил главный врач.
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