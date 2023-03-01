Вытащил товарища и передал маме, чтобы похоронила: военный, которого спасли в Днепре, рассказал об ужасах войны

В Днепре спасли 30-летнего военного.

К сожалению, борьба украинских военных, получивших ранения, не заканчивается тогда, когда их выписывают из больницы. Об ужасе войны и ее последствиях рассказал главный врач одной из больниц Днепра.

Военные, под ногами которых рвутся мины, часто испытывают чувство постоянного напряжения, нарушение сна, чувствуют головную боль и головокружение. Это все последствия военных действий, с которыми приходится бороться бойцам.

30-летний Виктор родом из Хмельнитчины. В результате взрыва получил тяжелое ранение — на голове разошлись швы на костях черепа. В состоянии комы его доставили в днепровскую больницу. В реанимации удалось стабилизировать физическое состояние, но тревога осталась.

Виктор рассказывал медикам, как вытащил парня из-под завалов и передал матери, чтобы она могла его похоронить, как останавливал кровотечение турникетами. Бойцу постоянно снился сон, что погибший парень благодарил его и просил побыть немного вместе.

Сейчас все нормализовалось. Спит 8 часов, хороший аппетит. Думает о женщине и детях, очень хочет домой. Таких историй тысячи, и они нуждаются в правильном всестороннем подходе и лечении, — отметил главный врач.

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