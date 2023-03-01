Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вытащил товарища и передал маме, чтобы похоронила: военный, которого спасли в Днепре, рассказал об ужасах войны

Вытащил товарища и передал маме, чтобы похоронила: военный, которого спасли в Днепре, рассказал об ужасах войны

Сегодня 14:46
просмотров

В Днепре спасли 30-летнего военного.

Новости Днепра про Вытащил товарища и передал маме, чтобы похоронила: военный, которого спасли в Днепре, рассказал об ужасах войны

К сожалению, борьба украинских военных, получивших ранения, не заканчивается тогда, когда их выписывают из больницы. Об ужасе войны и ее последствиях рассказал главный врач одной из больниц Днепра.

Военные, под ногами которых рвутся мины, часто испытывают чувство постоянного напряжения, нарушение сна, чувствуют головную боль и головокружение. Это все последствия военных действий, с которыми приходится бороться бойцам.

30-летний Виктор родом из Хмельнитчины. В результате взрыва получил тяжелое ранение — на голове разошлись швы на костях черепа. В состоянии комы его доставили в днепровскую больницу. В реанимации удалось стабилизировать физическое состояние, но тревога осталась.

Виктор рассказывал медикам, как вытащил парня из-под завалов и передал матери, чтобы она могла его похоронить, как останавливал кровотечение турникетами. Бойцу постоянно снился сон, что погибший парень благодарил его и просил побыть немного вместе.

Сейчас все нормализовалось. Спит 8 часов, хороший аппетит. Думает о женщине и детях, очень хочет домой. Таких историй тысячи, и они нуждаются в правильном всестороннем подходе и лечении, — отметил главный врач.

 

Новости Днепра про Вытащил товарища и передал маме, чтобы похоронила: военный, которого спасли в Днепре, рассказал об ужасах войны

Читайте также:

Новости Днепра про Вытащил товарища и передал маме, чтобы похоронила: военный, которого спасли в Днепре, рассказал об ужасах войныУкраїнська Новости Днепра про Вытащил товарища и передал маме, чтобы похоронила: военный, которого спасли в Днепре, рассказал об ужасах войныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Поцелуй Венеры и Юпитера: жители Днепра невооруженным глазом смогут увидеть уникальное космическое явление
    Новости Днепра
    Сегодня 16:33
    Поцелуй Венеры и Юпитера: жители Днепра невооруженным глазом смогут увидеть уникальное космическое явление

    Жители Днепра смогут увидеть поцелуй Венеры и Юпитера.

    «Вечный огонь» в стене квартиры: житель Днепра рассказал причину странного явления (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:41
    «Вечный огонь» в стене квартиры: житель Днепра рассказал причину странного явления (ВИДЕО)

    Житель Днепра, в квартире которого появился вечный огонь, выяснил причину…

    Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов
    Новости Днепра
    Сегодня 15:37
    Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов

    Учитывайте эту информацию!

    Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоит
    Новости Днепра
    Сегодня 14:53
    Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоит

    Многим кажется, что все важные и нужные прививки были сделаны…

    Последние новости

    Поцелуй Венеры и Юпитера: жители Днепра невооруженным глазом смогут увидеть уникальное космическое явление
    Поцелуй Венеры и Юпитера: жители Днепра невооруженным глазом смогут увидеть уникальное космическое явление

    Жители Днепра смогут увидеть поцелуй Венеры и Юпитера.

    Сегодня 16:33
    просмотров
    «Вечный огонь» в стене квартиры: житель Днепра рассказал причину странного явления (ВИДЕО)
    «Вечный огонь» в стене квартиры: житель Днепра рассказал причину странного явления (ВИДЕО)

    Житель Днепра, в квартире которого появился вечный огонь, выяснил причину странного явления.

    Сегодня 15:41
    просмотров
    Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов
    Движение транспорта остановлено: в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов

    Учитывайте эту информацию!

    Сегодня 15:37
    0
    просмотров
    Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоит
    Столбняк, дифтерия и корь: какие прививки нужно делать взрослым в Украине и сколько это стоит

    Многим кажется, что все важные и нужные прививки были сделаны в детстве, но это не так.  Часть вакцин со временем «теряют» свои свойства и перестают защищать наш организм. Так что, сделанная в детстве прививка от ряда заболеваний не является гарантией,…

    Сегодня 14:53
    просмотров
    Кто сегодня в Днепре остался без воды: адреса и причина
    Кто сегодня в Днепре остался без воды: адреса и причина

    Сегодня, 1 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:06
    2
    просмотров
    В Днепре банда преступников, выдававшая себя за военных, вымогала деньги у горожан
    В Днепре банда преступников, выдававшая себя за военных, вымогала деньги у горожан

    В Днепре переодевшаяся в военных банда вымогала деньги у днепрян.

    Сегодня 14:05
    просмотров
    В Днепре в последний день зимы родились 2 девочки и 12 мальчиков
    В Днепре в последний день зимы родились 2 девочки и 12 мальчиков

    Жизнь победит!

    Сегодня 13:46
    0
    просмотров
    Актеры, психологи, завхозы преподаватели: гумдеп опубликовал более 100 вакансий в Днепре
    Актеры, психологи, завхозы преподаватели: гумдеп опубликовал более 100 вакансий в Днепре

    В гуманитарном департаменте Днепра опубликовали более сотни вакансий.

    Сегодня 13:08
    просмотров
    Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)
    Как бы выглядели районы Днепра если бы были котами (ФОТО)

    Март месяц – это не только начало календарной весны, но месяц, когда под окнами начинают «петь» коты. Так что его вполне можно назвать «кошачьим» месяцем. В придачу эти милые пушистые создания являются и антидепрессантом, и грелкой в одном лице, их…

    Сегодня 12:27
    просмотров
    В Днепре возле облгосадминистрации нашли гранату: комментарий полиции
    В Днепре возле облгосадминистрации нашли гранату: комментарий полиции

    Есть информация, что граната боевая.

    Сегодня 12:12
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх