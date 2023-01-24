Выступали за путина и армию рф: на Днепропетровщине задержали 4 коллаборатов

Одним из фигурантов оказался бывший работник предприятия угольной промышленности. Он поддерживал связи с россиянами, которые были его бывшими армейскими товарищами. Благодаря общим беседам он формулировал антиукраинские нарративы, которые размещал в социальных сетях. В постах он призывал к поддержке действий военных рф в Украине, а также непризнанию государственного суверенитета.
Еще одной фигуранткой стала пенсионерка с родственниками в РФ. Благодаря общению с ними, женщина начала транслировать ненависть к властям Украины. Она пропагандировала идеи «русского мира» в социальных сетях.
Третьим фигурантом стал сотрудник объекта критической инфраструктуры, который поддерживал «путинский режим» и армию рф. Кроме того, активно поддерживать оккупацию врагом украинских территорий стал работник местного промышленного предприятия. Сотрудники СБУ заблокировали враждебную агитацию и задержали подозреваемых коллаборационизме.
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