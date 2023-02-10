Выстрелил собаке в голову: появилось видео расстрела песика в Каменском

На косе Победы снова собралось с десяток рыбаков в плюсовую…

В результате постоянных российских атак в Украине повреждено около половины…

В связи с отключениями электроэнергии в Днепре в некоторых домах…

Частично нет света, воды и отопления: ситуация в Днепре на вечер 10 февраля В связи с отключениями электроэнергии в Днепре в некоторых домах вечером 10 февраля нет света и отопления. просмотров

РФ наступает на пяти направлениях, — Генштаб Українські військові завдали ударів по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів та знищили склад боєприпасів РФ. Окупанти продовжують наступати у Донецькій, Луганській та Харківській областях. просмотров

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Казацкие крепости в Днепре: что сейчас на их месте На территории Днепра более 300 лет назад было несколько крепостей. Созданные из дерева и земли они напоминали нынешние города в миниатюре со своей церковью, площадями и домами. Но существовали в среднем по 100 лет и до нас дошли только остатки… просмотров

Почему жители Днепра иногда видят «космические» суммы в платежках за отопление В Днепре названа одна из причин, почему в платежках за отопление может быть большая сумма. просмотров