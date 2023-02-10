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Выстрелил собаке в голову: появилось видео расстрела песика в Каменском

Сегодня 20:30
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Собака, которая гуляла с хозяйкой, облаяла прохожего.
Новости Днепра про Выстрелил собаке в голову: появилось видео расстрела песика в Каменском

Агрессивный мужчина достал травматический пистолет и выстрелил собаке в голову.

 

Теперь появилось видеодоказательство этого бесчеловечного поступка.

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