«Выстояла даже после Второй мировой»: в ГумДепе Днепра показали последствия атаки на школу

Во время утренней атаки на Днепр пострадала одна из школ.

В ходе утренней ракетной атаки на Днепр пострадали 40 жилых домов, больница, поликлиника, а также школа. Всего в городе выбито более 300 окон.

Представители ГумДепа Днепра сообщили, что от взрывной волны пострадала школа №6. Учебное заведение выстояло даже после Второй мировой войны, но сегодня получило значительные повреждения.

К сожалению, сегодня потеряла 85 окон, кроме этого, упало 250 метров квадратных потолков Сейчас уже начаты работы по уборке, забивке окон.

Все восстановим, но неописуемая боль в сердце каждого выпускника и учеников этой школы запечатлевается в памяти навсегда, — говорится в сообщении.

Известно, что на помощь коммунальщикам и учителям, убирающим последствия атаки, пришли также учащиеся школы.

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