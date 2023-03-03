«Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

Художественный проект «Вышитые болью» создан привлечь внимание и помочь людям, пострадавшим от сексуального насилия в военное время.
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