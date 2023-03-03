«Вишиті болем»: на вокзалі Дніпра відкрили виставку проти сексуального насильства під час війни

На железнодорожном вокзале Днепра открылась выставка, затрагивающая тему сексуального насилия военного времени.

Художественный проект «Вышитые болью» создан привлечь внимание и помочь людям, пострадавшим от сексуального насилия в военное время.

Такие выставки открылись на вокзалах Харькова, Сум, Одессы и Чернигова, сообщает пресс-служба «Укрзализныци»

На нетравматический и доступный всем язык орнамента перевели и вышили на рушниках истории из сборных образов людей, переживших сексуальное насилие во время войны.

Каждая история, вышитая на рушнике – выдумана, но опирается на опыт реальных людей, подвергшихся сексуальному насилию от российских военных и сейчас находящихся на пути восстановления после него.

Выставка продлится до 15 марта.

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