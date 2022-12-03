Вышла из дома тапочках: в Днепре разыскивают без вести пропавшую женщину

В Днепре полиция разыскивает пропавшую женщину.

В Днепре ищут пропавшую 32-летнюю женщину. Как рассказали в полиции, Грицько Стефания Васильевна вышла из дома около 6 утра и до сих пор не вернулась.

Живет женщина на улице Дальневосточной в Днепре.

Приметы: рост — 170/175 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы.

Была одета: кофта белого цвета, брюки черного цвета, домашние тапочки.

При наличии информации о месте нахождения без вести пропавшей просим обращаться по телефону — 099-01-81-688 или 102.

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