Вышла из дома тапочках: в Днепре разыскивают без вести пропавшую женщину

В Днепре ищут пропавшую 32-летнюю женщину. Как рассказали в полиции, Грицько Стефания Васильевна вышла из дома около 6 утра и до сих пор не вернулась.
Живет женщина на улице Дальневосточной в Днепре.
Приметы: рост — 170/175 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы.
Была одета: кофта белого цвета, брюки черного цвета, домашние тапочки.
При наличии информации о месте нахождения без вести пропавшей просим обращаться по телефону — 099-01-81-688 или 102.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 3 декабря будет штормовой ветер.
Россияне снова не давали спать жителям Никопольского района.
В ДТЭК рассказали, как сегодня будут выключать свет у днепрян.
Сегодня в обед многие жители Днепра слышали мощный взрыв. Через…
В Днепре 3 декабря будет штормовой ветер.
На Победе горело складское помещение.
Россияне снова не давали спать жителям Никопольского района.
В ДТЭК рассказали, как сегодня будут выключать свет у днепрян.
Одевайтесь теплее, друзья!
Страна-террорист больше не сможет продавать свою нефть в ЕС, США и Великобританию. А тем, кто все же захочет ее купить нужно будет платить не более 60 дол за баррель.
Сегодня в обед многие жители Днепра слышали мощный взрыв. Через минуту после него включился сигнал воздушной тревоги, а потом в телеграм-каналах и на новостных сайтах стали появляться фото с густым дымом.
Киево-Печерская Лавра вошла в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это официальное решение, о котором сообщили в пресс-службе ПЦУ.
В Днепре аварийные отключения света стали регулярными. Каждый день в новостях можно прочитать, что графики отключений не действуют и когда исчезнет, и появится свет в квартире – не знает никто, это может произойти в любую минуту.
В Днепре будут судить жителя, продававшего гуманитарную помощь для ВСУ. Также он незаконно переправил мужчин через государственную границу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!