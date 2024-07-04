Вышка в 30 метров высотой: уникальные фото исчезнувшего аттракциона в парке Глобы в Днепре

После Второй мировой войны в Днепре все массово реконструировалось и восстанавливалось. Парк Глобы не стал исключением. Во время боев за город он сильно пострадал. Первое, что сделали в парке – восстановили детскую железную дорогу, а потом начали восстановление и установку других аттракционов и качелей для детей.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел парк в середине 1930-х годов и для чего там нужна была парашютная вышка.

В рамках реконструкции парка неподалеку от современного памятника казаку Лазарю Глобы и центральной лестницы была установлена парашютная вышка. В парке она была и до Второй мировой войны.

Ориентировочное ее местонахождение – возвышенность за памятником казаку Лазарю Глобы. Аттракцион парашютная вышка был своего рода проверкой на смелость – нужно было прыгнуть вниз с высоты более 30 метров, а после медленно на парашюте приземлиться на землю.

«Прыгал с нее летом 1958 года. Это были незабываемые ощущения. Но повторить никогда не хотелось. Для того, чтобы попасть на вышку нужно было преодолеть большое количество ступенек, как подняться на 3-4 этаж в доме», — вспоминает житель Днепра Анатолий Твердохлеб.

В середине 1980- х годов вышку убрали.

«В детстве, когда мы с семьей ходили гулять в парк, я всегда с восторгом и восхищением смотрела, как люди прыгали с парашютной вышки. Тогда в моих глазах они были просто герои», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Лариса Керенцева.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

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