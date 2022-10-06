Вышел из парикмахерской и пропал: в Днепре разыскивают 14-летнего парня

В Днепре разыскивают 14-летнего Михаила Коваля.

В воскресенье, 2 октября, парень вышел из парикмахерской «Мишель», а затем пропал. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает «Информатор».

Был одет: черно-белая куртка в полосу (как на фото), черные брюки, черные кеды.

Приметы: с виду 14 лет, рост 196 сантиметров, худощавого телосложения, длинные волосы, закрывающие уши.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, пожалуйста, позвоните по номерам: (063) 701-35-61; (093) 665-95-82.

Любая информация может быть полезной!

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