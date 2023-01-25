Вышел из дома и пропал: в Никополе полицейские за 15 минут разыскали пропавшего 6-летнего мальчика

По словам матери, пока она отвлеклась, сын вышел из дома и пропал. Женщина пыталась найти его, но не смогла.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
К поискам мальчика немедленно подключились ювенальные и патрульные полицейские. Правоохранители проверили улицы, детские площадки, опросили жителей соседних домов.
Активные поиски быстро дали положительный результат – люди сообщили, что видели мальчика возле одного из супермаркетов. Менее чем через 15 минут полицейские разыскали ребенка. С ним все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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