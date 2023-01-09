Вышел из дома и не вернулся: в Днепре разыскивают 40-летнего мужчину

24 декабря мужчина вышел из дома и не вернулся. На связь не выходил.
Об этом сообщает ПРЗ «Милена».
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, светло-русые волосы.
Особые приметы: татуировка змеи на левом плече, черепа с кинжалом – на правом, на груди – волк, на пальце правой руки – в виде печати.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: (068) 777-01-12 или 102.
Любая информация может быть полезной!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 61-летнего мужчину.
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