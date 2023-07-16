Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине уже третий месяц разыскивают мужчину (ФОТО)

В Днепропетровской области разыскивают пропавшего Сергея Гриндева, который еще 23 апреля вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Мужчина проживал в Покрове по улице Бориса Мозолевского. В течение трех месяцев правоохранители пытаются его найти, пишет пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Приметы пропавшего: на вид 35-40 лет, рост 185 см, карие глаза, темные короткие волосы.

Если вы владеете какой-либо информацией относительно места пребывания Сергея, сообщите по номерам: 102; 4 20 02; 068 396 85 39; 050 456 40 11.

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