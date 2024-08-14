Вышел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают безвестно пропавшего мужчину

Полицейскими управления криминальной полиции ГУНП в Днепропетровской области устанавливается местонахождение Сергея Сергея Евгеньевича, 14.06.1984 года рождения, вышедшего с места жительства в Кривом Роге ул. Героев Мариуполя дом. 28 кв.110 и до сих пор не вернулся.
Был одет в день исчезновения в черные шорты, белую футболку, синие тапочки.
Имеет особую примету: родинку на левом виске.
Полицейские просят в случае наличия какой-либо информации о местонахождении Сергея, сообщить по телефону (096) 204 72 87.
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