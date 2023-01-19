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  • Вышел на пробежку незадолго до: житель дома на Победе стал свидетелем ракетного удара в Днепре

Вышел на пробежку незадолго до: житель дома на Победе стал свидетелем ракетного удара в Днепре

Сегодня 14:35
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Житель разрушенного дома на Победе описал первые минуты после прилета российской ракеты.

Новости Днепра про Вышел на пробежку незадолго до: житель дома на Победе стал свидетелем ракетного удара в Днепре

Станислав Ковтун живет в доме, в который 14 января прилетела ракета. Его квартира находится в одном из уцелевших подъездов. Взрывной волной там выбило все окна и повредило вещи внутри.
 

По словам Станислава, примерно за полчаса до взрыва он вышел на пробежку и стал одним из свидетелей прилета. Мужчине повезло, если бы он выбрал другой маршрут, мог бы оказаться в эпицентре ракетного удара.

Я решил повернуть налево и пробежаться по новой набережной вдоль реки, где нет луж и ровная плитка. Как потом оказалось, это было правильное решение, потому что в альтернативной истории я бы оказался в эпицентре взрыва, так как стоял бы на светофоре у остановки, — пишет Станислав.

Станислав собирался переходить дорогу возле новостройки рядом, когда раздался взрыв. Он был такой силы, что мужчина инстинктивно рухнул на траву. Сначала он подумал, что прилетело в соседний дом или между ними.

Было непонятно из-за дыма, я видел только как свисали троллейбусные провода, — уточнил Станислав.

Станислав направился в сторону дома, где горели автомобили и кричали люди. По его словам, это были жильцы дома, которые до взрыва вышли из своих домов. Через несколько минут к многоэтажке приехала полиция. Стражи порядка с помощью громкоговорителей просили людей отойти подальше, ведь была угроза повторной детонации.

Мужчина говорит, что не испытывал страха и исполнил команду полицейских. В одном из подъездов дома живут его родители, поэтому мужчина побежал к ним. Квартира уцелела, однако родные не отвечали. Станислав уточнил, что они не пострадали. По его словам, взрывная волна прошлась по всей многоэтажке, а жители, которые в момент прилета были внутри говорили, что дом сильно трясло.

Ты отдаешь себе отчет, что того дома, в котором ты жил сорок семь лет – уже нет. Это будет другой дом. С незаживающей раной. Каждый день ты будешь проходить мимо этих подъездов и помнить 14 января 2023 года. Светлая память невинно убитым соседям, – написал Станислав.

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