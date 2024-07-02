Выше +39 в Днепре: специалисты дали советы, которые помогут выжить во время аномальной жары

Украина на этой неделе самая жаркая страна Европы. В Днепре и области температура воздуха может перейти отметку +39 градусов. Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава рассказал, простые советы, которые помогут не повредить собственному здоровью во время аномальной жары.
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