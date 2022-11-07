Випила два літра горілки із другом: у Дніпрі затримали неповнолітню школярку

До поліції надійшов виклик про подію на вулиці Космонавтів. Правоохоронців викликали на місце лікарі швидкої допомоги. Вони розповіли, що нетвереза школярка поводиться неадекватно, а також розбиває один із автомобілів.
Співробітники правоохоронних органів, які прибули на місце, приїхали на виклик і переконалися, що дитина дійсно п’яна. Поліцейські спробували поспілкуватися з дівчинкою, і вона повідомила, що встигла випити два літри горілки. Дівчинка також розповіла, що розпивала алкоголь разом із своїм другом.
Джерело: «Дніпро Оперативний»
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