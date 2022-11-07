Випила два літра горілки із другом: у Дніпрі затримали неповнолітню школярку

У Дніпрі 6 листопада правоохоронці затримали 12-річну дівчинку, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

До поліції надійшов виклик про подію на вулиці Космонавтів. Правоохоронців викликали на місце лікарі швидкої допомоги. Вони розповіли, що нетвереза ​​школярка поводиться неадекватно, а також розбиває один із автомобілів.

Співробітники правоохоронних органів, які прибули на місце, приїхали на виклик і переконалися, що дитина дійсно п’яна. Поліцейські спробували поспілкуватися з дівчинкою, і вона повідомила, що встигла випити два літри горілки. Дівчинка також розповіла, що розпивала алкоголь разом із своїм другом.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

Читайте також:

Українська Русский

Автор: