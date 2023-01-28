Выпустили с десяток снарядов: оккупанты ударили по двум районам Днепропетровщины

К счастью, никто из гражданского населения не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале Днепропетровской областной государственной администрации.
«Били из тяжелой артиллерии. Люди невредимы. Утром враг бил по Никопольщине. Выпустил с десяток снарядов по Покровской общине», — отмечают в сообщении.
Днем оккупационные войска РФ ударили по Синельниковскому району. Под обстрелом оказалась Великомихайловская громада. Последствия ударов выясняются.
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