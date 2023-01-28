Выпустили с десяток снарядов: оккупанты ударили по двум районам Днепропетровщины

Днем оккупационные войска РФ ударили по Синельниковскому району. Под обстрелом оказалась Великомихайловская громада. Последствия ударов выясняются.

«Били из тяжелой артиллерии. Люди невредимы. Утром враг бил по Никопольщине. Выпустил с десяток снарядов по Покровской общине», — отмечают в сообщении.

К счастью, никто из гражданского населения не пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале Днепропетровской областной государственной администрации.

Страна-агрессор Россия продолжает терроризировать Днепропетровщину. Сегодня, 28 января, враг ударил по двум районам нашей области - Никопольскому и Синельниковскому.

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