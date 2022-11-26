Выпустили почти 60 снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине

Оккупанты пять раз обстреляли район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов.
Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
К счастью, обошлось без погибших и раненых. Спасатели обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов.
В остальной области ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.
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