Выпустили почти 60 снарядов: как прошла ночь на Днепропетровщине

Россияне снова терроризировали Никопольщину.

Оккупанты пять раз обстреляли район из «Градов» и тяжелой артиллерии. Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села около 60 снарядов.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

К счастью, обошлось без погибших и раненых. Спасатели обследуют пораженные территории. Выясняют детали обстрелов.

В остальной области ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно, – отметил Валентин Резниченко.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: