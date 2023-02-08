Выпустили около 20 снарядов: ночью Никопольский район снова попал под обстрел

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По Красногригорьевской громаде из тяжелой артиллерии оккупанты выпустили около 20 снарядов. К счастью, люди не пострадали.
В данный момент продолжается обследование территорий, которые попали под обстрел.
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