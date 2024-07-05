Выпускница лицея из Днепра стала одной из семи учеников в Украине, набравших максимальные 800 баллов на НМТ

Выпускница лицея из Днепра София Головко получила самый высокий балл национального мультипредметного теста – 800. Такие результаты получили всего семь учеников на всю страну, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
На «отлично» девушка сдала четыре предмета. София увлекается украинскими авторами и культурой в целом, более того — сама пишет и проникновенно декламирует стихи. Собирается поступать на филологический факультет.
Еще трое юных днепрян совершили на экзамене минимум ошибок. У них – 780-790 баллов. А все правильные ответы хотя бы по одному предмету дал 171 участник из Днепропетровской области.
Напомним, сколько «двухсотбальников» было в Днепре на НМТ в 2024 году.
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