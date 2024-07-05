Выпускница лицея из Днепра стала одной из семи учеников в Украине, набравших максимальные 800 баллов на НМТ

Юный днепрянка один из семи учеников Украины, набравших на НМТ максимальное количество баллов.

Выпускница лицея из Днепра София Головко получила самый высокий балл национального мультипредметного теста – 800. Такие результаты получили всего семь учеников на всю страну, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

На «отлично» девушка сдала четыре предмета. София увлекается украинскими авторами и культурой в целом, более того — сама пишет и проникновенно декламирует стихи. Собирается поступать на филологический факультет.

Еще трое юных днепрян совершили на экзамене минимум ошибок. У них – 780-790 баллов. А все правильные ответы хотя бы по одному предмету дал 171 участник из Днепропетровской области.

Напомним, сколько «двухсотбальников» было в Днепре на НМТ в 2024 году.

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