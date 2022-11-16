Выпускники школ в 2023 году будут сдавать мультитест вместо ВНО: подробности

Министерство образования и науки готово провести в 2023 году вступительную кампанию по результатам национального мультипредметного теста при внесении соответствующих законодательных изменений украинским парламентом.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, проведение мультитеста станет возможным после внесения изменений в законодательство Верховной Радой. Также министр сообщил, что национальный мультипредметный тест, который МОН рассматривает как альтернативу внешнему независимому оцениванию, будет иметь измененную форму. В частности, тестирование в 2023 году будет учитывать расширенные возможности для абитуриентов, поступающих на медицинские, филологические и технические специальности.

Мы разработали определенные альтернативы – национальный мультипредметный тест с расширением возможности поступления для тех, кто готовился на медиков, на филологические специальности, на технические специальности, – отметил министр.

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