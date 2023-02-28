Выпускали телевизором и давили технику бульдозером: история Днепропетровского радиозавода

Около 40 лет в Днепре работал завод, где производили радиоприемники, радиолы и телевизоры. Сейчас завод уже порядка 30 лет не работает, но его продукцию до сих пор можно найти в продаже.

В 1947 году в Днепре заработал Днепропетровский радиозавод. Строить его начали сразу после Второй мировой войны. Сначала на заводе только ремонтировали приемники, а спустя время – стали выпускать свои. У некоторых жителей Днепра до сих пор на антресолях могут хранится приемники «Днепр-58», «Рекорд», «Чайка», «Дніпропетровськ». В 1960 году на заводе стали производить телевизоры. Первая модель называлась «Весна».

А позже – появились транзисторные радиоприемники. Назывались они: «Ласточка», «Спорт», «Юпитер», «Сатурн», «Геолог», «Орион», «Мрія». Продукцию завода демонстрировали на международных выставках в США, Нидерландах, Дании, ГДР, Югославии.

Также на заводе долгое время производили радиолы. От обычного приемника она отличалась тем, что не только ловила «волны» радио, но и могла проигрывать пластинки. Их даже экспортировали за границу.

В середине 1970-х годов завод выпускал по 10 тыс радиоприемников в месяц. в Днепре даже был участок, где работники завода уничтожали старую и бракованную аппаратуру.

«В 1975 году мы лазали через дырку в углу забора и там я начал собирать свои первые радиодетали. И видел, как в специальном бетонном тупичке складывали в несколько рядов старую радиоаппаратуру и бульдозер их давил. Работники завода продавали снятые динамики по 1 рублю. А еще мы ходили там как у себя дома, в контейнерах брака было очень много интересного: кучи телескопических антенн, припой, корпуса», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Александр Висковатов.

Телевизоры «Весна-304» и «Весна-302» считались лучшими в всей стране. Последней моделью телевизоров, которые выпустил завод была «Янтарь». Производить ее начали в 1983 году.

Чтобы купить такой телевизор нужно было записываться в очередь в магазине.

В конце 1980-х завод преобразовали в «Концерн «Весна», но дела у него шли не слишком хорошо. Оборудование в цехах было устаревшее, а на рынок стали попадать радиоприемники и телевизоры иностранного производства. Со временем завод был закрыт.

Продукцию местного завода до сих пор можно найти на блошином рынке города или в Интернете, на досках объявлений. Старые радиоприемники везде продают примерно в одной ценовой категории.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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