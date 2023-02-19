Выпрашивает еду, становясь на задние лапки: в Днепре на набережной заметили ручную нутрию (ВИДЕО)

По словам днепрянина Константина, недавно на набережной возле «Поплавка» он увидел почти ручную нутрию. Животное не боится людей, а наоборот, заигрывает с ними, становится на задние кавычки и выпрашивает еду.
Рядом с нутрией гуляет белый селезень Борик, который ранее уже стал звездой соцсетей.
Следом за ручным белым качуром Бориком, к пункту помощи переселенцам подтягиваются другие необычные для этих мест животные. К сожалению, не удалось снять на видео как эта «Сладкая парочка» ходит по пятам за людьми в поисках пищи. Но еще не вечер. Продолжение следует, — рассказал Константин.
Жители Днепра предположили, что нутрия приплыла сюда из яхт-клуба «Сич», но животному тогда пришлось бы преодолеть расстояние в 10 километров против течения.
Напомним, ранее мы писали о белом селезне, который поселился на набережной возле Поплавка, и вальяжно разгуливал возле людей.
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