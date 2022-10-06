Выполнял боевую задачу: на войне погиб 33-летний Герой с Днепропетровщины

Светлая память!

30 сентября в бою за Украину погиб Защитник из Днепропетровской области Станислав Дудоладов. Ему было 33 года.

Об этом сообщает Первомайский городской совет.

Станислав служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Погиб Герой при выполнении боевого задания под городом Бахмут.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Вечная слава!

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