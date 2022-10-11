Выполнял боевое задание: на войне погиб 39-летний Герой с Днепропетровщины

Владимир проходил срочную военную службу в 2001-2003 годах. Присоединился к рядам ВСУ по мобилизации в мае этого года. У него остались дочь, родители, сестра и брат.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

Выполняя боевое задание в Бахмуте Донецкой области, 5 октября погиб Защитник с Днепропетровщины Владимир Пархонюк. Ему было 39 лет.

Сегодня, 11 октября, утро украинцев началось с тревоги.

В городе на Днепропетровщине собрались дезинфицировать воду.

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