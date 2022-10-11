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Выполнял боевое задание: на войне погиб 39-летний Герой с Днепропетровщины

Сегодня 18:15
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Светлая память!

Новости Днепра про Выполнял боевое задание: на войне погиб 39-летний Герой с Днепропетровщины

Выполняя боевое задание в Бахмуте Донецкой области, 5 октября погиб Защитник с Днепропетровщины Владимир Пархонюк. Ему было 39 лет.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

Владимир проходил срочную военную службу в 2001-2003 годах. Присоединился к рядам ВСУ по мобилизации в мае этого года. У него остались дочь, родители, сестра и брат.

Выражаем искренние соболезнования семье павшего воина. Вечная слава!

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