Выполнял боевое задание: на войне погиб 39-летний Герой с Днепропетровщины

Выполняя боевое задание в Бахмуте Донецкой области, 5 октября погиб Защитник с Днепропетровщины Владимир Пархонюк. Ему было 39 лет.
Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
Владимир проходил срочную военную службу в 2001-2003 годах. Присоединился к рядам ВСУ по мобилизации в мае этого года. У него остались дочь, родители, сестра и брат.
Выражаем искренние соболезнования семье павшего воина. Вечная слава!
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