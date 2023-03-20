Выпал из окна: в Днепре мужчина чудом избежал тяжелых травм

Ранее мы писали: В Днепре на Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста

Чрезвычайники помогли медикам добраться до пострадавшего, срезав металлический забор между домом и магазином.

Инцидент случился вчера, 19 марта. Мужчина выпал из окна и застрял. На место вызвали «скорую» и спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра .

Житель Днепра выпал из окна своего дома и чудом избежал тяжелых травм.

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