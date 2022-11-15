Вилкул: «Спасательная операция по шахтерам Кривбасса закончилась»

К счастью, спасательная операция по шахтерам Кривбасса закончилась. Из шахт выведены все оставшиеся под землей 566 шахтеров в результате ракетного удара. Операция длилась около четырех часов.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 500 шахтеров застряли под землей из-за обстрелов.
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