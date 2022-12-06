Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

Как сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул, это был ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры.
Больше пока информации нет, ждем официальных комментариев.
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