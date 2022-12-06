Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

Больше пока информации нет, ждем официальных комментариев.

Как сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул, это был ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры.

Сегодня, 6 декабря, около 18.15 в Кривом Роге раздался взрыв.

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