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Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

Сегодня 18:36
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Сегодня, 6 декабря, около 18.15 в Кривом Роге раздался взрыв.

Новости Днепра про Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

Как сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул, это был ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры.

Больше пока информации нет, ждем официальных комментариев.

Новости Днепра про Вилкул прокомментировал взрыв в Кривом Роге

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