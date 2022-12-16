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Вилкул прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу

Сегодня 13:13
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Сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Новости Днепра про Вилкул прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу

В Кривом Роге прогремело несколько взрывов. Начальник военной администрации города Александр Вилкул прокомментировал их.

По его словам, разрушен объект энергетической инфраструктуры. Есть прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Сейчас известно о восьми раненых, в том числе 4-х детях. Погибли не менее двух человек, но продолжается разбор завалов.

Жители этого дома и соседних домов находятся в Пунктах временного пребывания. Аварийные бригады ликвидируют последствия поражения в соседних домах, школе и больнице, – отметил Александр Вилкул.

В городе введен режим экстренных и аварийных отключений.

В шахтах на момент удара находились 596 человек. Применим план ликвидации аварии. Уже выведено 112 человек, осталось 484. Работы продолжаются. Вода отчасти отсутствует. Где это возможно – идет включение системы на генераторах, – отметил начальник военной администрации города.

В Кривом Роге организован подвоз воды, также работают Пункты незламності, где горожане могут согреться, зарядить телефон, попить чая. Адреса ищите по ссылке!

Новости Днепра про Вилкул прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу

Новости Днепра про Вилкул прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу

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