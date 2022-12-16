Вилкул прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу

В Кривом Роге прогремело несколько взрывов. Начальник военной администрации города Александр Вилкул прокомментировал их.
По его словам, разрушен объект энергетической инфраструктуры. Есть прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Сейчас известно о восьми раненых, в том числе 4-х детях. Погибли не менее двух человек, но продолжается разбор завалов.
Жители этого дома и соседних домов находятся в Пунктах временного пребывания. Аварийные бригады ликвидируют последствия поражения в соседних домах, школе и больнице, – отметил Александр Вилкул.
В городе введен режим экстренных и аварийных отключений.
В шахтах на момент удара находились 596 человек. Применим план ликвидации аварии. Уже выведено 112 человек, осталось 484. Работы продолжаются. Вода отчасти отсутствует. Где это возможно – идет включение системы на генераторах, – отметил начальник военной администрации города.
В Кривом Роге организован подвоз воды, также работают Пункты незламності, где горожане могут согреться, зарядить телефон, попить чая. Адреса ищите по ссылке!
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