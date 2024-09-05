Вылез на подоконник: в Днепре на Победе дети придумали опасное развлечение

В Днепре местные жители стали свидетелями смертельно опасного развлечения детей: в одной из квартир на подоконник вылез мальчик, в возрасте примерно до 10 лет. Кроме этого, через открытое окно по неизвестной причине он пытался выйти наружу.
Момент был зафиксирован на видео и обнародован в местных Telegram- и Facebook-сообществах.
По словам свидетелей, инцидент произошел в одном из домов на ж/м Победа. На каком именно этаже это произошло — неизвестно, однако на опубликованном видео можно заметить, что он не ниже третьего.
Стал очевидцем другой мальчик, вероятно, младший брат, находившийся рядом.
К счастью, все закончилось без происшествий – только ступив на внешний подоконник, ребенок вернулся обратно в квартиру и закрыл окно, перед этим почему-то посмотрев вниз. Кажется, будто он что-то проверял.
Несмотря на хороший конец, заметим, что подобные действия могли бы привести к непоправимым последствиям.
Напомним, этим летом в городе произошло несколько несчастных случаев, когда маленькие дети выпали из окна. Самая частая причина – опрометчивость родителей. В частности, в прошлом месяце в Днепре полуторагодовалый мальчик выпал из окна шестого этажа. Время от времени стражи порядка напоминают правила, которые помогут обезопасить детей от таких случаев:
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