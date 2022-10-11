Выключить из розетки, установить «авиарежим» и убрать накипь: что поможет сократить потребление электроэнергии

Самый простой совет, который дают энергетики – отключать все приборы от сети. Телевизор, стиральная машинка или кофеварка в режиме ожидания могут потреблять до 15% электроэнергии. Многие виды электронных устройств продолжают потреблять электроэнергию даже когда сами приборы выключены или находятся в «спящем» режиме.
С задачей помогут справится «умные» удлинители, которые могут отключить все приборы с помощью переключателя.
Еще один легкий способ экономить электричество – светодиодные лампы. Если вы еще этого не сделали – сделайте наконец. Они потребляют в 7 раз меньше электроэнергии по сравнению с лампами накаливания. Такие лампы не боятся перепадов напряжения, работать будут минимум 3 года, а по сравнению с обычными стоят не так уж и дорого.
Также можно сделать в помещении зональное освещение. Это помогает экономить и средства на оплату электроэнергии и само электричество.
Те, кто постоянно забывает выключить в какой-либо комнате свет могут установить датчик движения. Сегодня это уже не диковинка, стоят они не дорого, но позволят существенно сэкономить электроэнергию, поскольку будут «гаснут» вслед за ушедшим из комнаты человеком.
Если переключить телефон в «авиарежим», то зарядить его можно гораздо быстрее, чем в его обычном «состоянии». Дело в том, что пока смартфон в обычном режиме «подпитывается» энергией, он одновременно тратит силы на установление местоположения, поиск сигнала вышек связи. Чтобы реже заряжать сам телефон, его нужно перевести в режим «экономии энергии. Не забывайте после зарядки отключать устройство от сети.
Покупая новую бытовую технику нужно выбирать класс «А+++». Она потребляет меньше энергии и уменьшает нагрузку на сеть.
При выборе обогревателя лучше отдать предпочтения масляному радиатору или керамическим панелям. Они считаются самими энергоэффективными. Дают много тепла, но потребляют мало энергии.
Установите за правило включать стиральную или посудомоечную машинку после 23:00 часов вечера или до 6:00 утра. При наличии двухзонного электросчетчика это не только экономит оплату коммунальных услуг, так как в это время «включается» ночной тариф, но и снижает электропотребление в пиковые часы с 17:00 до 22:00.
Также экономить электроэнергию можно с помощью таких простых приборов как электрочайник, пылесос и утюг. В первом случае нужно кипятить воды столько, сколько нужно для чашки чая и своевременно удалять накипь. Некрасивый нагар не только портит воду, но и проводит тепло в 30 раз хуже, чем если бы чайник был чистый. Во втором – менять или мыть фильтр. Грязный фильтр в пылесосе уменьшает тягу воздуха, что ведет к увеличению энергопотребления прибором. Начинать и заканчивать глажку нужно теми вещами, которые «любят» низкий температурный режим. Таким образом, по завершению глажки можно «разровнять» вещь уже выключенным из сети утюгом. Загружая стиральную машинку как советует производитель, можно сэкономить до 15% электроэнергии. Перегруз или недовес белья в таком случае ведет к повышенному расходу электричества.
Бойлер и микроволновка считаются одними из самых больших «пожирателей» электричества. Разогреть блюдо можно на плите или в духовке, а очищенный от накипи ТЕН в бойлере не только позволит водонагревателю проработать дольше, но и позволит уменьшить расход электроэнергии в два раза. Для того, чтобы принять ванну или умыться достаточно будет выставить температуру в бойлере на 50 градусов. Это сэкономит электричество. Но в таком случае, раз в неделю нужно на несколько часов повышать ее до 90 градусов, чтобы предотвратить появление бактерий внутри бака.
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