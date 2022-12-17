Выключайте все: в Днепре сильно скачет напряжение

В Днепре сильно скачет напряжение.

Большинство домов в Днепре уже со светом после вчерашнего блекаута, но, по словам днепрян, включать электроприборы пока не стоит. Очень скачет напряжение в сети, показатели колеблются от 160 до 250 Вт.

Отметим, перепады напряжения в диапазоне 198-242 – норма, и на работу большинства современных приборов это не влияет. А вот показатели ниже 180 или выше 250 – вредят технике. Поэтому если у вас мигают лампочки – лучше по возможности вытащить все из розеток.

По словам ДТЭК Днепровские электросети, сегодня в Днепре и области продолжают действовать экстренные отключения света.

Напомним, вчера россияне снова атаковали нашу энергетическую инфраструктуру. На некоторое время вся Днепропетровская область осталась без света.

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