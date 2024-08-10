Выхватывали гаджеты из рук: на Днепропетровщине задержали двух подозреваемых в ограблениях

В городе Павлоград полицейские задержали двух подозреваемых в ограблениях.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители изъяли похищенное имущество. Известно, что у одного из задержанных ранее уже были проблемы с законом.

Первое ограбление произошло на улице Новая.31-летний мужчина пришел в квартиру потерпевшей и попросил позвонить знакомому. Когда женщина принялась набирать номер, злоумышленник выхватил телефон у нее из рук и скрылся.

Еще одно ограбление произошло 1 августа возле одного из магазинов по ул.Преображенская. Злоумышленник украл гаджет из кармана прохожего, после чего скрылся. Полицейские Павлоградского районного отдела полиции разыскали и задержали подозреваемых — 31-летнего и 28-летнего фигурантов, говорится в сообщении полиции.

Задержанным сообщили о подозрении по ч.4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

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