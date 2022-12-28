Выхватил сумку и пытался убежать: в Днепре неравнодушные мужчины задержали вора

Правоохранители оперативно выехали на место, там они выяснили, что преступника уже задержали двое неравнодушных мужчин.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, потерпевшая возвращалась с работы, в какой-то момент к ней сзади подбежал неизвестный, толкнул, выхватил сумку и бросился бежать. Женщина принялась догонять грабителя и звала на помощь. Это услышали двое находившихся рядом мужчин. Они бросились за преступником, догнали его, задержали и вызвали полицию.
Патрульные задержали мужчину. Похищенное имущество вернули женщине. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Спасибо неравнодушным гражданам, которые не растерялись и помогли задержать вероятного грабителя. Так держать! – отмечают правоохранители.
Читайте также:
Автор:
Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Владимира Пирога.
Форвард сборной Украины и СК "Днепр-1" Артем Довбик стал лучшим…
В центре Днепра горело заброшенное здание.
В Днепре десятки домов временно без тепла.
На улице Генерала Воливача в Днепре произошел пожар на территории двора часто дома.
Российские захватчики и наемники массово покидают места несения службы на временно оккупированных территориях Запорожской области. В розыске находятся более 200 человек.
В Новомосковске за спицы взялись простые жители города.
Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Владимира Пирога.
Форвард сборной Украины и СК "Днепр-1" Артем Довбик стал лучшим игроком года УПЛ.
Карьер на Красном Камне в Днепре – один из «неофициальных» пляжей города в летнее время. Неофициальных, потому что дно тут не чистят, состояние воды не проверяют и купаться в нем категорически запрещено. Но в летнюю жару это мало кого останавливает.…
В центре Днепра горело заброшенное здание.
В Днепре десятки домов временно без тепла.
Удивила реакция администратора супермаркета.
Жители Днепра будут больше платить за воду с 1 января.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!