Выхватил сумку и пытался убежать: в Днепре неравнодушные мужчины задержали вора

Вчера вечером на линию "102" сообщили о краже в Чечелевском районе.

Правоохранители оперативно выехали на место, там они выяснили, что преступника уже задержали двое неравнодушных мужчин.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, потерпевшая возвращалась с работы, в какой-то момент к ней сзади подбежал неизвестный, толкнул, выхватил сумку и бросился бежать. Женщина принялась догонять грабителя и звала на помощь. Это услышали двое находившихся рядом мужчин. Они бросились за преступником, догнали его, задержали и вызвали полицию.

Патрульные задержали мужчину. Похищенное имущество вернули женщине. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Спасибо неравнодушным гражданам, которые не растерялись и помогли задержать вероятного грабителя. Так держать! – отмечают правоохранители.

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