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  • Выхватил сумку и пытался убежать: в Днепре неравнодушные мужчины задержали вора

Выхватил сумку и пытался убежать: в Днепре неравнодушные мужчины задержали вора

Сегодня 14:42
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Вчера вечером на линию "102" сообщили о краже в Чечелевском районе.

Новости Днепра про Выхватил сумку и пытался убежать: в Днепре неравнодушные мужчины задержали вора

Правоохранители оперативно выехали на место, там они выяснили, что преступника уже задержали двое неравнодушных мужчин.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, потерпевшая возвращалась с работы, в какой-то момент к ней сзади подбежал неизвестный, толкнул, выхватил сумку и бросился бежать. Женщина принялась догонять грабителя и звала на помощь. Это услышали двое находившихся рядом мужчин. Они бросились за преступником, догнали его, задержали и вызвали полицию.

Патрульные задержали мужчину. Похищенное имущество вернули женщине. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Спасибо неравнодушным гражданам, которые не растерялись и помогли задержать вероятного грабителя. Так держать! – отмечают правоохранители.

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Новости Днепра про Выхватил сумку и пытался убежать: в Днепре неравнодушные мужчины задержали вораУкраїнська Новости Днепра про Выхватил сумку и пытался убежать: в Днепре неравнодушные мужчины задержали вораРусский

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