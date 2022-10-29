Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

Последний месяц осени принесет 22 рабочих дня и 8 выходных.

Из 30 календарных дней в ноябре 2022 года выходными будут только восемь: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Дополнительных выходных не предполагается.

Согласно церковному календарю, в ноябре будем отмечать несколько больших религиозных праздников и событий —Дмитриевская родительская суббота, Собор Архистратига Михаила, а также важные народные праздники: День украинской письменности и языка, День инженерных войск Украины и День Достоинства и Свободы.

Список праздников в ноябре 2022:

3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.

– День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии. 4 ноября – День железнодорожника.

– День железнодорожника. 6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды.

– День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды. 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

– День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства. 10 ноября – Международный день бухгалтера.

– Международный день бухгалтера. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда.

– Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда. 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.

– Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи. 17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких.

– Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких. 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.

– День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя. 20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв аварий, Всемирный день ребенка.

– День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв аварий, Всемирный день ребенка. 21 ноября – День Свободы и Достоинства, Всемирный день телевидения.

– День Свободы и Достоинства, Всемирный день телевидения. 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

– Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 26 ноября – День памяти жертв голодоморов.

– День памяти жертв голодоморов. 28 ноября – День работника финансового мониторинга.

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