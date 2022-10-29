Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

Из 30 календарных дней в ноябре 2022 года выходными будут только восемь: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.
Дополнительных выходных не предполагается.
Согласно церковному календарю, в ноябре будем отмечать несколько больших религиозных праздников и событий —Дмитриевская родительская суббота, Собор Архистратига Михаила, а также важные народные праздники: День украинской письменности и языка, День инженерных войск Украины и День Достоинства и Свободы.
Список праздников в ноябре 2022:
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