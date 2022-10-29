Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

Сегодня 09:53
просмотров

Последний месяц осени принесет 22 рабочих дня и 8 выходных.

Новости Днепра про Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

Из 30 календарных дней в ноябре 2022 года выходными будут только восемь: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 числа.

Дополнительных выходных не предполагается.

Новости Днепра про Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

Согласно церковному календарю, в ноябре будем отмечать несколько больших религиозных праздников и событий —Дмитриевская родительская суббота, Собор Архистратига Михаила, а также важные народные праздники: День украинской письменности и языка, День инженерных войск Украины и День Достоинства и Свободы.

Список праздников в ноябре 2022:

  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
  • 4 ноября – День железнодорожника.
  • 6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды.
  • 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
  • 10 ноября – Международный день бухгалтера.
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда.
  • 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи.
  • 17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких.
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя.
  • 20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв аварий, Всемирный день ребенка.
  • 21 ноября – День Свободы и Достоинства, Всемирный день телевидения.
  • 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
  • 26 ноября – День памяти жертв голодоморов.
  • 28 ноября – День работника финансового мониторинга.

Новости Днепра про Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать

Читайте также:

Новости Днепра про Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздноватьУкраїнська Новости Днепра про Выходные дни в ноябре 2022: сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздноватьРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн
    Новости Днепра
    Сегодня 10:48
    Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн

    К сожалению, даже в такое сложное для нашей страны время…

    За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19
    Новости Днепра
    Сегодня 09:03
    За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19

    Коронавирус никуда не исчез.

    Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 08:38
    Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Сегодня ночью российские войска обстреляли три громады Никопольского района –…

    В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода

    Зонт сегодня не понадобится!

    Последние новости

    Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн
    Получил за погибшего на войне сына: на Днепропетровщине 16-летний парень украл у соседа 1,3 млн грн

    К сожалению, даже в такое сложное для нашей страны время есть люди, которые наживаются на чужом горе.

    Сегодня 10:48
    1
    просмотров
    За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19
    За сутки плюс 90: в Кривом Роге растет заболеваемость COVID-19

    Коронавирус никуда не исчез.

    Сегодня 09:03
    0
    просмотров
    Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Били по Никопольщине, есть пострадавшие: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Сегодня ночью российские войска обстреляли три громады Никопольского района – Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

    Сегодня 08:38
    0
    просмотров
    В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода
    В субботу днепрян ждет облачная, но теплая погода

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла
    Умер Джерри Ли Льюис — последний из великих исполнителей рок-н-ролла

    В пятницу, 28 октября, в Мемфисе скончался легендарный американский певец Джерри Ли Льюис. Он был последним представителем поколения музыкантов, которые прославили рок-н-ролл. Было время, когда его называли вторым Элвисом Пресли. Певцу было 87 лет.

    Вчера 22:26
    просмотров
    «Укрпочта» выпустила новую марку и конверт, посвященные победе
    «Укрпочта» выпустила новую марку и конверт, посвященные победе

    Акционерное общество «Укрпочта» порадует украинцев новым конвертом с оригинальной почтовой маркой – «Весна настанет снова!».

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    Печальное продолжение истории с батончиком в Днепре: девушка проглотила осколок в 3 мм
    Печальное продолжение истории с батончиком в Днепре: девушка проглотила осколок в 3 мм

    Ситуацію прокоментувала подруга постраждалої.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Подросток украл у отца погибшего солдата почти полтора миллиона гривен
    Подросток украл у отца погибшего солдата почти полтора миллиона гривен

    В Днепропетровской области подросток украл у отца погибшего солдата больше миллиона гривен, который тот получил в виде компенсации за смерть сына на войне.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Ученик 9 класса Каменской спецшколы забил до смерти 42-летнего мужчину.
    Ученик 9 класса Каменской спецшколы забил до смерти 42-летнего мужчину.

    Накануне между ними возник конфликт.

    Вчера 19:45
    просмотров
    ВСУ атаковали 26 районов сосредоточения россиян и четыре склада боеприпасов, — Генштаб
    ВСУ атаковали 26 районов сосредоточения россиян и четыре склада боеприпасов, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины атаковали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян, а также четыре склада боеприпасов.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх