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  • Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

Сегодня 17:46
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Обнародовали имена погибших во время ракетного удара жителей Кривого Рога.

Новости Днепра про Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

В результате удара по Кривому Рогу 12 марта погибли пять человек. В настоящее время известны имена трех женщин, убитых вражеской ракетой. Личности еще двух мужчин, найденных на месте удара, установить не удалось. Тело одного из них обгорело настолько, что опознать его невозможно.

Анжела Чувпила, 55 лет. В момент ушиба женщина была на улице. Анжела как раз возвращалась домой с собакой, которую выгуливала, когда в дом влетела ракета. Тело матери на месте попадания позже узнал сын. Трагическое видео с ним разлетелось в сети.

Новости Днепра про Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

Валентина Брыжа, 47 лет. Валентина была дома, когда произошел взрыв. Женщину удалось эвакуировать живой из изуродованного дома, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Новости Днепра про Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

Наталья Николаева, 45 лет. Во время удара находилась дома с двумя сыновьями. Она как раз говорила с братом по телефону. Дети выжили, а ранения матери были смертельными. Тело женщины обнаружили под завалами.

Сыновья Натальи сейчас в больнице. Старшего мальчика уже прооперировали – он в сознании, еще утром был в реанимации. Младшему – зашили щеку. Отец, услышав страшные новости, вернулся с фронта. Мальчики занимаются в ДЮСШ №10. Там был объявлен сбор для семьи.

Новости Днепра про Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

Также погибли двое мужчин. Одного нашли уже 13 марта, когда коммунальщики вместе со спасателями разбирали завалы. Второго убитого обнаружили на улице вскоре после удара. Криворожец шел неподалеку от места попадания.

У дома, куда влетела ракета, криворожцы покидают игрушки и цветы.

Новости Днепра про Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

Джерела: тг-канали «На часі» та «Свої»

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Новости Днепра про Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстрелеУкраїнська Новости Днепра про Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстрелеРусский

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