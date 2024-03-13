Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

Обнародовали имена погибших во время ракетного удара жителей Кривого Рога.

В результате удара по Кривому Рогу 12 марта погибли пять человек. В настоящее время известны имена трех женщин, убитых вражеской ракетой. Личности еще двух мужчин, найденных на месте удара, установить не удалось. Тело одного из них обгорело настолько, что опознать его невозможно.

Анжела Чувпила, 55 лет. В момент ушиба женщина была на улице. Анжела как раз возвращалась домой с собакой, которую выгуливала, когда в дом влетела ракета. Тело матери на месте попадания позже узнал сын. Трагическое видео с ним разлетелось в сети.

Валентина Брыжа, 47 лет. Валентина была дома, когда произошел взрыв. Женщину удалось эвакуировать живой из изуродованного дома, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

Наталья Николаева, 45 лет. Во время удара находилась дома с двумя сыновьями. Она как раз говорила с братом по телефону. Дети выжили, а ранения матери были смертельными. Тело женщины обнаружили под завалами. Сыновья Натальи сейчас в больнице. Старшего мальчика уже прооперировали – он в сознании, еще утром был в реанимации. Младшему – зашили щеку. Отец, услышав страшные новости, вернулся с фронта. Мальчики занимаются в ДЮСШ №10. Там был объявлен сбор для семьи.

Также погибли двое мужчин. Одного нашли уже 13 марта, когда коммунальщики вместе со спасателями разбирали завалы. Второго убитого обнаружили на улице вскоре после удара. Криворожец шел неподалеку от места попадания. У дома, куда влетела ракета, криворожцы покидают игрушки и цветы.

Джерела: тг-канали «На часі» та «Свої»

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