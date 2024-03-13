Выгуливали собак или говорили по телефону: в Кривом Роге рассказали детали о женщинах, погибших при обстреле

В результате удара по Кривому Рогу 12 марта погибли пять человек. В настоящее время известны имена трех женщин, убитых вражеской ракетой. Личности еще двух мужчин, найденных на месте удара, установить не удалось. Тело одного из них обгорело настолько, что опознать его невозможно.
Анжела Чувпила, 55 лет. В момент ушиба женщина была на улице. Анжела как раз возвращалась домой с собакой, которую выгуливала, когда в дом влетела ракета. Тело матери на месте попадания позже узнал сын. Трагическое видео с ним разлетелось в сети.
Валентина Брыжа, 47 лет. Валентина была дома, когда произошел взрыв. Женщину удалось эвакуировать живой из изуродованного дома, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.
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